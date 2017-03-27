Трамвай с пассажирами загорелся в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня около полудня на остановке транспорта "ул.Базарная" загорелся трамвай. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева.
"Прибывшие на место происшествия спасатели ГСЧС обнаружили, что горит трамвай, который состоит из одного вагона. Пассажиров в то время в середине уже не было - они самостоятельно эвакуировались", - сообщили в ГСЧС.
Также в ведомстве рассказали, что пожарным понадобилось около получаса, чтобы преодолеть огонь. Так что пожар возник на остановочных комплексах, огнем причинен незначительный ущерб киоска: оплавилась пластиковая облицовка и потрескались окна. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на более значительную площадь. Никто из пассажиров не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Напомним, 24 марта в Киеве загорелась припаркованный грузовик с углем.