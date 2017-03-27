Трамвай с пассажирами загорелся в Запорожье

"Прибывшие на место происшествия спасатели ГСЧС обнаружили, что горит трамвай, который состоит из одного вагона. Пассажиров в то время в середине уже не было - они самостоятельно эвакуировались", - сообщили в ГСЧС.

Также в ведомстве рассказали, что пожарным понадобилось около получаса, чтобы преодолеть огонь. Так что пожар возник на остановочных комплексах, огнем причинен незначительный ущерб киоска: оплавилась пластиковая облицовка и потрескались окна. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на более значительную площадь. Никто из пассажиров не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Напомним, 24 марта в Киеве загорелась припаркованный грузовик с углем.