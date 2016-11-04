Трамвай у Харкові збив дівчину
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Подія сталася сьогодні о 08:30 на вулиці Євгенія Котляра напроти будинку № 9. Про це кореспонденту УНН повідомили у ГУНП у Харквській області.
За вказаною адресою негайно виїхали правоохоронці. Встановлено, що 51-річний водій трамваю скоїв наїзд на 14-річну дівчину.
Постраждалу з черепно-мозковою травмою госпіталізовано до 4-ї Харківської міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги ім.О.М.Мещанінова.
Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень Холодногірського відділу поліції. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини.