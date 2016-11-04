Трамвай в Харькове сбил девушку

По указанному адресу немедленно выехали правоохранители. Установлено, что 51-летний водитель трамвая совершил наезд на 14-летнюю девушку.

Пострадавшую с черепно-мозговой травмой госпитализировали в 4-ю Харьковскую городскую клиническую больницу скорой неотложной медицинской помощи им Мещанинова.

Факт происшествия внесен в журнал единого учета правонарушений Холодногорского отдела полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства.