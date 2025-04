Трамп звинуватив у брехні екс-директора ФБР, який свідчив у Конгресі

"245 разів колишній директор ФБР Джеймс Комі казав членам комітету Палати представників, що він не знав, не згадав або не міг згадати речі, про які його запитали. Він розпочав розслідування на 4 американців (а не на 2), не знав, хто підписався і не знайомий із (колишнім співробітником британської зовнішньої розвідки Мі-6 – ред.) Крістофером Стілом. Все – брехня!", - написав Трамп.

За його словами, уся справа щодо розслідування втручання в американські вибори організована людьми, які не хотіли бачити Трампа на чолі Білого дому.

"Джеймс Комі повинен був встановити рекорд серед тих, хто найбільше збрехав Конгресу за один день. Його свідчення в п'ятницю були настільки неправдивими! Ця уся справа - це шахрайство, організоване нечесними людьми, які готові були піти на все, аби я тільки не став президентом. Тепер їх викрили!", - додав голова Білого дому.

On 245 occasions, former FBI Director James Comey told House investigators he didn’t know, didn’t recall, or couldn’t remember things when asked. Opened investigations on 4 Americans (not 2) - didn’t know who signed off and didn’t know Christopher Steele. All lies!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 грудня 2018 р.

Нагадаємо, колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен визнав свою провину у нових кримінальних звинуваченнях. Обвинувачення Федерального суду, у яких визнав свою провину екс-юрист американського лідера, стосуються свідчень Коена стосовно втручання РФ у президентські вибори США в 2016 році.

Раніше колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен під присягою заявив, що скоїв злочин за дорученням Трампа.