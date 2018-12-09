Трамп звинуватив у брехні екс-директора ФБР, який свідчив у Конгресі

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп звинуватив у брехні колишнього директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймса Комі, який у п'ятницю, 7 грудня, на закритих слуханнях дав покази членам Конгресу США з приводу втручань у вибори президента. Про це заявив президент США Дональд Трамп у себе в Тwitter, передає УНН.