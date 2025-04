Трамп обвинил во лжи экс-директора ФБР, свидетельствовавшего в Конгрессе

"245 раз бывший директор ФБР Джеймс Коми говорил членам комитета Палаты представителей, он не знал, не вспомнил или не мог вспомнить вещи, о которых его спросили. Он начал расследование относительно 4 американцев (а не 2-х), не знал, кто подписался и не знаком с (бывшим сотрудником британской внешней разведки Ми-6 - ред.) Кристофером Стилом. Все - ложь!", - написал Трамп.

По его словам, все дело по расследованию вмешательства в американские выборы организовано людьми, которые не хотели видеть Трампа во главе Белого дома.

"Джеймс Коми должен был установить рекорд среди тех, кто больше всех соврал Конгрессу за один день. Его показания в пятницу были настолько ложными! Эта все дело - мошенничество, организованное нечестными людьми, которые готовы были пойти на все, чтобы я только не стал президентом. Теперь их разоблачили!", - добавил глава Белого дома.

On 245 occasions, former FBI Director James Comey told House investigators he did not know, did not recall, or could not remember things when asked. Opened investigations on 4 Americans (not 2) - did not know who signed off and did not know Christopher Steele. All lies!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 декабря 2018

Напомним, бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал свою вину в новых уголовных обвинениях. Обвинение Федерального суда, в которых признал свою вину экс-юрист американского лидера, касающиеся свидетельств Коэна относительно вмешательства РФ в президентских выборах США в 2016 году.

Ранее бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн под присягой заявил, что совершил преступление по поручению Трампа.