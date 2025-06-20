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Кислиця: Якщо впаде Україна, Америка великою не буде

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця вважає, що путін маніпулює американцями, і щоб отримати їхню підтримку, потрібно пояснювати, що без вільної України Америка не зможе бути великою.

Кислиця: Якщо впаде Україна, Америка великою не буде

У США все більше політиків та експертів бачать, що російський диктатор володимир путін відверто знущається з американців. Про це в інтервʼю Суспільному розповів перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, путін відверто маніпулює політиками та пересічними громадянами США.

І тут питання в тому, коли це вже носитиме настільки непристойні форми, що Америка, яка хоче бути великою, не почуватиметься такою

- сказав дипломат.

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Водночас він підкреслив, що в Сполучених Штатах "все дуже чітко: якщо президент зайняв позицію, всі чиновники, від А до Я, мають її виконувати".

І потрібно вже не пояснювати, чому Україна важлива – що вона в центрі Європи, на перетині ключових маршрутів, що це велика країна, житниця Європи й так далі. А треба тиснути на те, що без вільної України, без перемоги України в цій війні Америка не зможе "бути великою знову". Тоді це американцям "заходить"

- зазначив Кислиця.

Він додав, що американці "від малого до великого" дійсно пишаються своєю країною" і хочуть бачити себе великою країною, але "якщо впаде Україна, Америка великою не буде".

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що Сенат Сполучених Штатів Америки відкладає розгляд законопроєкту про жорсткі санкції проти росії щонайменше до липня. Причиною стало загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, який наразі є пріоритетом для Вашингтона.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Кислиця Сергій Олегович
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Україна
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