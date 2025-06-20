Американець, який загинув у Києві під час удару рф, був волонтером, який не погоджувався з політикою Трампа щодо України - NYT

Внаслідок російського масованого удару по Києву 17 червня загинув американець Фред Ґранді - митець, який був розчарований політикою президента США Дональда Трампа, і приїхав до України в якостиі волонтера. Про це повідомляє New York Times, інформує УНН.

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Зазначається, що 62-річний Ґранді приїхав до Києвау травні, тому що був спустошений тим, що США відвернулися від війни в Україні.

Він був людиною, яка дуже хотіла щось змінити. Я розмовляла з ним близько п’яти днів тому, і він сказав мені, що відчуває, що перебуває саме там, де йому необхідно бути, і сподівається, що зможе залишитися ще на п’ять чи шість місяців і допомогти - розповіла сестра Ґранді Сієцька Рід.

За її словами, її брат був волонтером у благодійній організації в Києві, мешкав у готелі. Він вихвалявся, що чув, як поряд пролітали російські безпілотники, й кидав у них вішаки.

"Він думав, що не можна дозволяти хуліганам робити такі речі, і не можна просто так кидати людей, потім він побачив, як важко вони боролися, щоб врятувати свою країну, або борються досі. Просто важко було зрозуміти, що можна просто піти, розумієте? І він просто вірив, що людям потрібно простягнути руку допомоги", - зазначила сестра загиблого громадянина США.

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У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки підтвердили загибель громадянина США під час масованого удару росіян по Києву 17 червня. Там додали, що готові надати допомогу родині загиблого.

У ніч проти вівторка, 17 червня росія здійснила масований комбінований удар по Україні. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло щонайменше 30 людей, 188 постраждали. Найбільшого удару зазнав Київ - 28 загиблих, 134 травмованих.

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