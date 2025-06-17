У США відреагували на масований удар рф по Києву та висловили співчуття
Київ • УНН
Держдеп США підтвердив загибель американського громадянина внаслідок удару по Києву та висловив співчуття. росія атакувала Київ дронами та ракетами, зруйнувавши житлові будинки.
У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки (США) заявили, що знають про удар по Києву, який призвів до численних трагедій, у тому числі загибелі громадянина США, та висловили найглибші співчуття. Про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс під час пресбрифінгу, передає УНН.
Ми знаємо про вчорашній удар по Києву, який призвів до численних трагедій, у тому числі загибелі громадянина США. Ми висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та постраждалим. Президент у зв’язку з цим чітко висловив свої думки
Вона підтвердила загибель громадянина США в Україні і додала, що готові надати допомогу родині загиблого.
Нагадаємо
Київ та околиці уночі зазнали атаки російських військ 175 дронами, щонайменше 14 крилатими та 2 балістичними ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу.
Дональд Трамп заявив, що має вивчити питання атаки рф на Київ. росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами, зокрема по житловій багатоповерхівці