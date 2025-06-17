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В США отреагировали на массированный удар рф по Киеву и выразили соболезнования

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

Госдеп США подтвердил гибель американского гражданина в результате удара по Киеву и выразил соболезнования. россия атаковала Киев дронами и ракетами, разрушив жилые дома.

В США отреагировали на массированный удар рф по Киеву и выразили соболезнования

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки (США) заявили, что знают об ударе по Киеву, который привел к многочисленным трагедиям, в том числе гибели гражданина США, и выразили глубочайшие соболезнования. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс во время пресс-брифинга, передает УНН.

Мы знаем о вчерашнем ударе по Киеву, который привел к многочисленным трагедиям, в том числе гибели гражданина США. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Президент в связи с этим четко высказал свои мысли 

- заявила Брюс.

Она подтвердила гибель гражданина США в Украине и добавила, что готовы оказать помощь семье погибшего.

Напомним

Киев и окрестности ночью подверглись атаке российских войск 175 дронами, по меньшей мере 14 крылатыми и 2 баллистическими ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала.

Дональд Трамп заявил, что должен изучить вопрос атаки рф на Киев. россия осуществила массированную атаку дронами и ракетами, в частности по жилой многоэтажке

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Киев
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