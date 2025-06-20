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Американец, погибший в Киеве во время удара РФ, был волонтером, не соглашавшимся с политикой Трампа в отношении Украины - NYT

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Во время массированного российского удара по Киеву 17 июня погиб 62-летней американский волонтер Фред Гранди. Он приехал в Украину в мае, опустошенный отвращением США к войне, и хотел помогать.

Американец, погибший в Киеве во время удара РФ, был волонтером, не соглашавшимся с политикой Трампа в отношении Украины - NYT

В результате российского массированного удара по Киеву 17 июня погиб американец Фред Гранди - художник, который был разочарован политикой президента США Дональда Трампа и приехал в Украину в качестве волонтера. Об этом сообщает New York Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 62-летний Гранди приехал в Киев в мае, потому что был опустошен тем, что США отвернулись от войны в Украине.

Он был человеком, который очень хотел что-то изменить. Я разговаривала с ним около пяти дней назад, и он сказал мне, что чувствует, что находится именно там, где ему необходимо быть, и надеется, что сможет остаться еще на пять или шесть месяцев и помочь

- рассказала сестра Гранди Сиецкая Рид.

По ее словам, ее брат был волонтером в благотворительной организации в Киеве, жил в отеле. Он хвастался, что слышал, как рядом пролетали российские беспилотники, и бросал в них вешалки.

"Он думал, что нельзя позволять хулиганам делать такие вещи, и нельзя просто так бросать людей, потом он увидел, как тяжело они боролись, чтобы спасти свою страну, или борются до сих пор. Просто трудно было понять, что можно просто уйти, понимаете? И он просто верил, что людям нужно протянуть руку помощи", - отметила сестра погибшего гражданина США.

Напомним

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки подтвердили гибель гражданина США во время массированного удара россиян по Киеву 17 июня. Там добавили, что готовы оказать помощь семье погибшего.

В ночь на вторник, 17 июня, Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине. В результате вражеских обстрелов погибло по меньшей мере 30 человек, 188 пострадали. Наибольшего удара подвергся Киев - 28 погибших, 134 травмированных.

Атака рф на Киев: из-под завалов спасены десять кошек18.06.25, 15:54 • 59443 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Общество
Нью-Йорк Таймс
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Tesla
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