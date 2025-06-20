Кислица: Если Украина падет, Америка великой не будет

Всё больше политиков и экспертов в США видят, что российский диктатор владимир путин откровенно издевается над американцами. Об этом в интервью "Суспильному" рассказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает УНН.

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По его словам, путин откровенно манипулирует политиками и рядовыми гражданами США.

И здесь вопрос в том, когда это уже будет носить настолько неприличные формы, что Америка, которая хочет быть великой, не будет чувствовать себя таковой - сказал дипломат.

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В то же время он подчеркнул, что в Соединенных Штатах "всё очень четко: если президент занял позицию, все чиновники, от А до Я, должны её выполнять".

И нужно уже не объяснять, почему Украина важна – что она в центре Европы, на пересечении ключевых маршрутов, что это большая страна, житница Европы и так далее. А надо давить на то, что без свободной Украины, без победы Украины в этой войне Америка не сможет "быть великой снова". Тогда это американцам "заходит" - отметил Кислица.

Он добавил, что американцы "от малого до великого" действительно гордятся своей страной" и хотят видеть себя великой страной, но "если падет Украина, Америка великой не будет".

Напомним

Накануне стало известно, что Сенат Соединенных Штатов Америки откладывает рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против россии по меньшей мере до июля. Причиной стало обострение конфликта между Ираном и Израилем, который сейчас является приоритетом для Вашингтона.

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