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Трамп заявив, що збільшення оборонних витрат НАТО не торкнеться США

Трамп заявив, що збільшення оборонних витрат НАТО не торкнеться США

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Глава Білого дому Дональд Трамп запевнив, що збільшення оборонних витрат НАТО не торкнеться США, прокоментувавши в середу в Twitter підсумки своєї участі в саміті альянсу в Лондоні, передає УНН.

“Брехливі ЗМІ роблять все можливе, щоб применшити мою дуже успішну поїздку в Лондон (на саміт) НАТО, — зазначив він. — Я добре порозумівся з усіма лідерами країн альянсу, змусивши їх платити більше 130 млрд доларів на рік і 400 млрд доларів за три роки. Ніякого зростання для США, тільки глибока повага!”.

Як заявив в середу генсекретар НАТО Йенс Столтенберг, сумарні оборонні витрати країн альянсу виростуть на 130 млрд доларів в 2020 році і на 400 млрд доларів в 2024 році в порівнянні з 2016 роком.

Як повідомляв УНН, США витратять гроші на програми в Україні та Грузії, після скорочення внесків до бюджету НАТО.

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