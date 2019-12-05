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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 101971 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 65729 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Трамп заявил, что увеличение оборонных расходов НАТО не коснется США

Трамп заявил, что увеличение оборонных расходов НАТО не коснется США

Киев  •  УНН

 • 9119 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что увеличение оборонных расходов НАТО не коснется США, прокомментировав в среду в Twitter итоги своего участия в саммите альянса в Лондоне, передает УНН.

“Лживые СМИ делают все возможное, чтобы уменьшить мою очень успешную поездку в Лондон (на саммит) НАТО, — отметил он. — Я хорошо поладил со всеми лидерами стран альянса, заставив их платить больше 130 млрд долларов в год и 400 млрд долларов за три года. Никакого роста для США, только глубокое уважение!”.

Как заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, суммарные оборонные расходы стран альянса вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году и на 400 млрд долларов в 2024 году по сравнению с 2016 годом.

Как сообщал УНН, США потратят деньги на программы в Украине и Грузии, после сокращения взносов в бюджет НАТО.

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