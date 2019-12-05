Трамп заявил, что увеличение оборонных расходов НАТО не коснется США

“Лживые СМИ делают все возможное, чтобы уменьшить мою очень успешную поездку в Лондон (на саммит) НАТО, — отметил он. — Я хорошо поладил со всеми лидерами стран альянса, заставив их платить больше 130 млрд долларов в год и 400 млрд долларов за три года. Никакого роста для США, только глубокое уважение!”.

Как заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, суммарные оборонные расходы стран альянса вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году и на 400 млрд долларов в 2024 году по сравнению с 2016 годом.

Как сообщал УНН, США потратят деньги на программы в Украине и Грузии, после сокращения взносов в бюджет НАТО.