Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Путіним

“Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі. Якби ми усі могли порозумітися, то було б чудово”, — зазначив президент, який в даний момент знаходиться в штаті Вісконсін на новому підприємстві тайванської компанії Foxconn, яка є підрядником Apple і яка щороку збирає для неї техніку.

“Світ має почати жити дружно”, — заявив Дональд Трамп, говорячи про теми спілкування із Путіним.

Нагадаємо, в середу помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Москва і Вашингтон узгодили час і місце проведення зустрічі лідерів двох країн. За його словами, подробиці будуть оголошені 28 червня. Після цього Трамп заявив, що, можливо, зустрінеться з Путіним під час своєї поїздки в Європу.

Як повідомляв УНН, віце-президент США Майкл Пенс раніше розповів, що Трамп обговорить зі своїм колегою В.Путіним широке коло питань, включаючи економічні зв’язки, ситуацію в Україні та Сирії.