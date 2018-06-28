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Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Путіним

Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Путіним

Київ • УНН

 • 9261 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп сподівається, що зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, на яку американський лідер зі “нетерпінням чекає”, буде “чудовою”. Про це господар Білого дому заявив відповідаючи на запитання ЗМІ щодо його очікувань від саміту, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.

“Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі. Якби ми усі могли порозумітися, то було б чудово”, — зазначив президент, який в даний момент знаходиться в штаті Вісконсін на новому підприємстві тайванської компанії Foxconn, яка є підрядником Apple і яка щороку збирає для неї техніку.

“Світ має почати жити дружно”, — заявив Дональд Трамп, говорячи про теми спілкування із Путіним.

Нагадаємо, в середу помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Москва і Вашингтон узгодили час і місце проведення зустрічі лідерів двох країн. За його словами, подробиці будуть оголошені 28 червня. Після цього Трамп заявив, що, можливо, зустрінеться з Путіним під час своєї поїздки в Європу.

Як повідомляв УНН, віце-президент США Майкл Пенс раніше розповів, що Трамп обговорить зі своїм колегою В.Путіним широке коло питань, включаючи економічні зв’язки, ситуацію в Україні та Сирії.

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