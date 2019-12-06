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Трамп запалив вогні на головній різдвяній ялинці США

Трамп запалив вогні на головній різдвяній ялинці США

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп запалив у четвер вогні на різдвяній ялинці, встановленій перед Білим домом на великий галявині, іменованої Еліпсом. Про це пише УНН із посиланням на Youtube канал адміністрації Трампа.

На урочистій церемонії разом з президентом за традицією була присутня перша леді країни Меланія Трамп, а також представники адміністрації і кілька конгресменів. Музичний супровід забезпечував інструментальний ансамбль Корпусу морської піхоти.

“Меланія і я хочемо побажати вам дуже щасливого Різдва”, — сказав Трамп, після чого президент почав зворотний відлік: “П’ять, чотири, три два, один”. Коли він закінчив, перша леді натиснула на кнопку, а на різдвяній ялинці засяяли святкові вогні.

Традиція запалювати вогні на різдвяній ялинці у Білого дому була заведена ще в 1923 році 30-м президентом США Джоном Калвіном Куліджем і з тих пір жодного разу не порушувалася.

Днем раніше спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі (демократ від штату Каліфорнія) за традицією запалила гірлянду на ялинці, встановленої на Західній галявині Капітолію.

Нагадаємо, стало відомо, скільки планують витратити на новорічне оформлення Офісу Зеленського.

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