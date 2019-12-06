Трамп запалив вогні на головній різдвяній ялинці США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп запалив у четвер вогні на різдвяній ялинці, встановленій перед Білим домом на великий галявині, іменованої Еліпсом. Про це пише УНН із посиланням на Youtube канал адміністрації Трампа.
На урочистій церемонії разом з президентом за традицією була присутня перша леді країни Меланія Трамп, а також представники адміністрації і кілька конгресменів. Музичний супровід забезпечував інструментальний ансамбль Корпусу морської піхоти.
“Меланія і я хочемо побажати вам дуже щасливого Різдва”, — сказав Трамп, після чого президент почав зворотний відлік: “П’ять, чотири, три два, один”. Коли він закінчив, перша леді натиснула на кнопку, а на різдвяній ялинці засяяли святкові вогні.
Традиція запалювати вогні на різдвяній ялинці у Білого дому була заведена ще в 1923 році 30-м президентом США Джоном Калвіном Куліджем і з тих пір жодного разу не порушувалася.
Днем раніше спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі (демократ від штату Каліфорнія) за традицією запалила гірлянду на ялинці, встановленої на Західній галявині Капітолію.
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