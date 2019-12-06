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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп зажег огни на главной рождественской елке США

Трамп зажег огни на главной рождественской елке США

Киев  •  УНН

 • 12311 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп зажег в четверг огни на рождественской елке, установленной перед Белым домом на большой поляне, именуемой Эллипсом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Youtube канал администрации Трампа.

На торжественной церемонии вместе с президентом по традиции присутствовала первая леди страны Мелания Трамп, а также представители администрации и несколько конгрессменов. Музыкальное сопровождение обеспечивал инструментальный ансамбль Корпуса морской пехоты.

“Мелания и я хотим пожелать вам очень счастливого Рождества”, — сказал Трамп, после чего президент начал обратный отсчет: “Пять, четыре, три два, один”. Когда он закончил, первая леди нажала на кнопку, а на рождественской елке зажглись праздничные огни.

Традиция зажигать огни на рождественской елке у Белого дома была заведена еще в 1923 году 30-м президентом США Джоном Калвин Кулиджем и с тех пор ни разу не нарушалась.

Днем ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) по традиции зажгла гирлянду на елке, установленной на Западной поляне Капитолия.

Напомним, стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского.

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