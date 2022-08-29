Трамп закликав негайно визнати вибори президента США у 2020 році «незворотно скомпрометованими» та визнати його переможцем
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. 45 президент США Дональд Трамп закликав негайно визнати вибори президента США у 2020 році «незворотно скомпрометованими» та визнати його переможцем, або провести нові. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.
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Дональд Трамп закликав негайно визнати вибори президента США у 2020 році незворотно скомпрометованими і провести нові.
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«Тепер стало остаточно ясно, що ФБР поховало історію з ноутбуком Хантера Байдена перед виборами, бо знало, що якби вони цього не зробили, то Трамп легко переміг би на президентських виборах у 2020 році», — заявив він.
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Нагадаємо, 8 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Республіканці бачать чіткий план, який дозволить отримати низку місць у Палаті представників і Сенаті, і цим взяти під контроль Конгрес. Але колишній президент Дональд Трамп плутає їм усі карти.