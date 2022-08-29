Трамп призвал немедленно признать выборы президента США в 2020 году «необратимо скомпрометированными» и признать его победителем
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. 45 президент США Дональд Трамп призвал немедленно признать выборы президента США в 2020 году «необратимо скомпрометированными» и признать его победителем или провести новые. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Детали
Дональд Трамп призвал немедленно признать выборы президента США в 2020 году необратимо скомпрометированными и провести новые.
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«Теперь стало окончательно ясно, что ФБР похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что знало, что если бы они этого не сделали, Трамп легко победил бы на президентских выборах в 2020 году», — заявил он.
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Напомним, 8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Республиканцы видят четкий план, который позволит получить ряд мест в Палате представителей и Сенате, и тем самым взять под контроль Конгресс. Но бывший президент Дональд Трамп путает им все карты.