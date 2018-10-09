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Трамп висловив стурбованість у зв'язку зі зникненням саудівського журналіста в Туреччині

Трамп висловив стурбованість у зв'язку зі зникненням саудівського журналіста в Туреччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп висловив стурбованість у зв'язку з повідомленнями про зникнення 2 жовтня саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі в генконсульстві Саудівської Аравії у Стамбулі. З відповідною заявою, як повідомляє агентство Reuters, глава держави виступив у понеділок перед журналістами у Білому домі, передає УНН.

"Я стурбований ситуацією. Мені не подобається все, що відбувається. Прямо зараз ніхто нічого точно не знає", - зазначив він. Трамп висловив надію, що ситуація незабаром розв'яжеться.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Турецька поліція вважає, що журналіста могли вбити у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі - Reuters

Раніше в понеділок зовнішньополітичне відомство Туреччини повторно викликав саудівського посла Валіда Абдель Каріма аль-Харіджі в зв'язку зі зникненням журналіста і запросив дозвіл на обшук генконсульства королівства в Стамбулі. Аль-Харіджі вже відвідував турецьке МЗС 4 жовтня для надання пояснень по цій ситуації.

Нагадаємо, у неділю президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він особисто прослідкує за справою зниклого саудівського журналіста.

Зазначимо, журналіст і критик саудівського уряду Джамаль Хашоггі зник після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі у вівторок. Після цього його більше не бачили.

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