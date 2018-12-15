Трамп повідомив про відставку очільника МВС США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про відставку міністра внутрішніх справ США Раяна Зінке. Про це Трамп написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Міністр внутрішніх справ Раян Зінке покине адміністрацію у кінці цього року, після майже двох років роботи. Раян багато досягнув під час своєї роботи, і я хочу подякувати йому за службу на користь нашої країни", - написав Трамп.
Як повідомляє New York Times, відставка Зінке, найімовірніше, пов'язана з низкою розслідувань, які ведуться щодо нього - конфлікт інтересів, що стосується його бізнес-оборудок, нецільове використання бюджетних коштів та його рішення на посаді.
Як повідомляв УНН, Трамп призначить Міка Малвені виконуючим обов'язки апарату Білого дому.