Трамп сообщил об отставке главы МВД США

"Министр внутренних дел Райан Зинке покинет администрацию в конце этого года, после почти двух лет работы. Райан много достиг во время своей работы, и я хочу поблагодарить его за службу для нашей страны", - написал Трамп.

Как сообщает New York Times, отставка Зинке, скорее всего, связана с рядом расследований, которые ведутся в отношении него - конфликт интересов, что касается его бизнес-сделок, нецелевое использование бюджетных средств и его решений в должности.

Как сообщал УНН, Трамп назначит Мика Малвени исполняющим обязанности аппарата Белого дома.