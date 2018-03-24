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Трамп планує вислати зі США десятки російських дипломатів - Bloomberg

Трамп планує вислати зі США десятки російських дипломатів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 14167 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готується вислати десятки російських дипломатів зі США у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Британії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двох обізнаних із ситуацією людей, передає УНН.

За даними джерел, на які посилається видання, Трамп погодився з рекомендацією радників, і про вислання, ймовірно, буде оголошено в понеділок. Однак при цьому співрозмовники застерегли, що це може бути не остаточним рішенням Трампа.

"Трамп готовий діяти, але спершу він хоче бути впевненим, що європейські союзники теж будуть робити подібні кроки проти Росії", - йдеться у повідомленні.

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Прес-секретар Білого дому Раджа Шах заявив виданню, що поки оголошень стосовно такого рішення у них немає.

"Сполучені Штати цілковито підтримують Сполучене Королівство у засудженні жорстоких дій Росії. Президент завжди розглядає можливість притягнення Росії до відповідальності у зв'язку з її злочинними діями. Наразі у нас оголошень немає", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп отримав рекомендації від Ради національної безпеки США вислати російських дипломатів.

Нагадаємо, лідери держав-членів Євросоюзу готові висилати російських дипломатів на знак солідарності й підтримки прем’єрці Великої Британії Терезі Мей.

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