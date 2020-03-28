Трамп підписав указ про готовність резервістів США для боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав указ, що надає Міністерству оборони і Міністерству внутрішньої безпеки право задіяти резервістів для боротьби з епідемією коронавірусу. Йдеться про залучення близько 1 млн осіб, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Трамп також пообіцяв, що США зроблять 100 тис. апаратів для штучної вентиляції легенів за сто днів. За його словами, якщо США не потрібна така кількість вентиляторів, ця медтехніка буде передана іншим країнам.
Крім того, президент Трамп призначив свого радника з економіки Пітера Наварро координатором по застосуванню Закону про промислове виробництво в інтересах оборони (Defense Production Act). Трамп раніше задіяв цей закон для організації виробництва обладнання та товарів, необхідним для боротьби з епідемією.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп підписав пакет економічної допомоги на понад 2 трлн доларів
Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.
У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.