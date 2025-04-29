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Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби
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Трамп назвав перші 100 днів свого президентства "історичними"

Київ • УНН

 • 1300 перегляди

Президент США заявив, що його команда перевищила 80% політичних призначень у ключових міністерствах. Він наголосив, що адміністрація побила рекорди попередніх урядів.

Трамп назвав перші 100 днів свого президентства "історичними"

Президент США Дональд Трамп оцінив свої перші 100 днів на посаді другого президентства як "історичні". Про це він зазначив у дописі в Х, передає УНН.

Деталі

"У наші історичні перші 100 днів я з гордістю повідомляю, що Управління кадрів президента перевищив 80% всіх політичних наймів у наших найбільших міністерствах, включаючи Міністерство юстиції, Державний департамент, Міністерство оборони, Міністерство фінансів, Міністерство у справах ветеранів та Міністерство торгівлі США", - ідеться в дописі Трампа.

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Він також підкреслив, що його адміністрація побила всі рекорди, встановлені попередніми урядами, і продовжуватиме працювати над наймом найкращих фахівців, які допоможуть "вступити в Золотий вік нашої країни". "Зробимо Америку знову великою!" - додав президент США.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа висвітить досягнення перших 100 днів його перебування на посаді, зосередившись на торговельних угодах і мирних переговорах.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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