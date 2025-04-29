Трамп назвав перші 100 днів свого президентства "історичними"

Президент США Дональд Трамп оцінив свої перші 100 днів на посаді другого президентства як "історичні". Про це він зазначив у дописі в Х, передає УНН.

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"У наші історичні перші 100 днів я з гордістю повідомляю, що Управління кадрів президента перевищив 80% всіх політичних наймів у наших найбільших міністерствах, включаючи Міністерство юстиції, Державний департамент, Міністерство оборони, Міністерство фінансів, Міністерство у справах ветеранів та Міністерство торгівлі США", - ідеться в дописі Трампа.

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Він також підкреслив, що його адміністрація побила всі рекорди, встановлені попередніми урядами, і продовжуватиме працювати над наймом найкращих фахівців, які допоможуть "вступити в Золотий вік нашої країни". "Зробимо Америку знову великою!" - додав президент США.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа висвітить досягнення перших 100 днів його перебування на посаді, зосередившись на торговельних угодах і мирних переговорах.

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