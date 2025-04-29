Трамп назвал первые 100 дней своего президентства "историческими"
Киев • УНН
Президент США заявил, что его команда превысила 80% политических назначений в ключевых министерствах. Он подчеркнул, что администрация побила рекорды предыдущих правительств.
Президент США Дональд Трамп оценил свои первые 100 дней на посту второго президентства как "исторические". Об этом он отметил в сообщении в Х, передает УНН.
Детали
"В наши исторические первые 100 дней я с гордостью сообщаю, что Управление кадров президента превысило 80% всех политических назначений в наших крупнейших министерствах, включая Министерство юстиции, Государственный департамент, Министерство обороны, Министерство финансов, Министерство по делам ветеранов и Министерство торговли США", - говорится в сообщении Трампа.
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Он также подчеркнул, что его администрация побила все рекорды, установленные предыдущими правительствами, и будет продолжать работать над наймом лучших специалистов, которые помогут "вступить в Золотой век нашей страны". "Сделаем Америку снова великой!" - добавил президент США.
Напомним
Ранее УНН писал, что администрация президента США Дональда Трампа осветит достижения первых 100 дней его пребывания на посту, сосредоточившись на торговых соглашениях и мирных переговорах.
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