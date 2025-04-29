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Трамп назвал первые 100 дней своего президентства "историческими"

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Президент США заявил, что его команда превысила 80% политических назначений в ключевых министерствах. Он подчеркнул, что администрация побила рекорды предыдущих правительств.

Трамп назвал первые 100 дней своего президентства "историческими"

Президент США Дональд Трамп оценил свои первые 100 дней на посту второго президентства как "исторические". Об этом он отметил в сообщении в Х, передает УНН.

Детали

"В наши исторические первые 100 дней я с гордостью сообщаю, что Управление кадров президента превысило 80% всех политических назначений в наших крупнейших министерствах, включая Министерство юстиции, Государственный департамент, Министерство обороны, Министерство финансов, Министерство по делам ветеранов и Министерство торговли США", - говорится в сообщении Трампа.

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Он также подчеркнул, что его администрация побила все рекорды, установленные предыдущими правительствами, и будет продолжать работать над наймом лучших специалистов, которые помогут "вступить в Золотой век нашей страны". "Сделаем Америку снова великой!" - добавил президент США.

Напомним 

Ранее УНН писал, что администрация президента США Дональда Трампа осветит достижения первых 100 дней его пребывания на посту, сосредоточившись на торговых соглашениях и мирных переговорах.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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