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Трамп назвав Кім Чен Ина "великою особистістю"

Трамп назвав Кім Чен Ина "великою особистістю"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає лідера КНДР Кім Чен Ина великою особистістю і хорошим парламентером, забавною, але жорсткою людиною. Про це господар Білого дому заявив в інтерв’ю журналісту телекомпанії ITV Пірсу Моргану, витяги з якого опублікувала газета The Mail on Sunday, інформує УНН.

“Я дуже добре з ним порозумівся. Він дуже розумний, велика особистість, він веселий і жорсткий, хороший парламентер ...”, - сказав Трамп.

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“Звичайно, він безжалісний, але в тій же мірі, як і інші ... Багато людей, з якими я маю справу, є досить нещадними людьми”, — сказав президент США, відповідаючи на питання, чи є лідер КНДР безжальним.

Відповідаючи на питання, чи можна вважати “доктриною Трампа” переговори зі людьми, які раніше сприймалися ворогами, він відповів: “Я хотів би миру. США позбавляються від воєн і виходять із них”.

На питання про те, чи може чи Кім Чен Ин “розігрувати” президента США, просто бажаючи бути присутнім на світовій арені, Трамп відповів, що північнокорейський лідер був на світовій арені і раніше. 

Нагадаємо, Трамп і Кім Чен Ин провели 12 червня зустріч у Сінгапурі, за підсумками якої було підписано спільний документ. У ньому Пхеньян узяв на себе зобов’язання щодо денуклеаризації Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки зі боку Вашингтона. Трамп також на прес-конференції в Сінгапурі 12 червня пообіцяв призупинити спільні з Південною Кореєю військові навчання, на чому протягом багатьох років наполягав Пхеньян.

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