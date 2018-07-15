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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45683 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104449 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126236 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133642 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169916 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153631 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141311 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

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Трамп назвал Ким Чен Ына "великой личностью"

Трамп назвал Ким Чен Ына "великой личностью"

Киев  •  УНН

 • 9169 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп считает лидера КНДР Ким Чен Ына великой личностью и хорошим переговорщиком, забавным, но жестким человеком. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью журналисту телекомпании ITV Пирса Моргану, выдержки из которого опубликовала газета The Mail on Sunday, информирует УНН.

“Я нашёл с ним общий язык. Он очень умный, великая личность, он веселый и жесткий, хороший переговорщик ...”, - сказал Трамп.

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“Конечно, он безжалостен, но в той же степени, как и другие ... Многие люди, с которыми я имею дело, достаточно беспощадны”, — сказал президент США, отвечая на вопрос, является ли лидер КНДР безжалостным.

Отвечая на вопрос, можно ли считать “доктриной Трампа” переговоры с людьми, которые ранее воспринимались врагами, он ответил: “Я хотел бы мира. США избавляются от войн и выходят из них ”.

На вопрос о том, может ли или Ким Чен Ын “разыгрывать” президента США, просто желая присутствовать на мировой арене, Трамп ответил, что северокорейский лидер был на мировой арене и раньше.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в Сингапуре, по итогам которой был подписан совместный документ. В нем Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп также на пресс-конференции в Сингапуре 12 июня пообещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.

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