Трамп назвал Ким Чен Ына "великой личностью"

“Я нашёл с ним общий язык. Он очень умный, великая личность, он веселый и жесткий, хороший переговорщик ...”, - сказал Трамп.

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“Конечно, он безжалостен, но в той же степени, как и другие ... Многие люди, с которыми я имею дело, достаточно беспощадны”, — сказал президент США, отвечая на вопрос, является ли лидер КНДР безжалостным.

Отвечая на вопрос, можно ли считать “доктриной Трампа” переговоры с людьми, которые ранее воспринимались врагами, он ответил: “Я хотел бы мира. США избавляются от войн и выходят из них ”.

На вопрос о том, может ли или Ким Чен Ын “разыгрывать” президента США, просто желая присутствовать на мировой арене, Трамп ответил, что северокорейский лидер был на мировой арене и раньше.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в Сингапуре, по итогам которой был подписан совместный документ. В нем Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп также на пресс-конференции в Сингапуре 12 июня пообещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.