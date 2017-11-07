Трагедія в Харкові: клопотання про обрання запобіжного заходу Дронову не надходило до суду

“На даний момент до нас не надходило клопотання щодо Геннадія Дронова”, — повідомила Н.Бардіна, відповідаючи на питання про те, чи відомо час розгляду запобіжного заходу.

Так само прес-секретар повідомила, що призначити слухання щодо обрання запобіжного заходу можливо тільки після отримання відповідного клопотання від прокуратури.

Нагадаємо, вчора, 6 листопада, Г.Дронову оголосили про підозру.

Як повідомляв УНН, 18 жовтня орієнтовно о 20:45 в Харкові по вулиці Сумська, в результаті зіткнення двох позашляховиків з виїздом на тротуар постраждали 11 осіб — загинуло 5 пішоходів і 6 пішоходів з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікувальні установи. Згодом у лікарні померла ще одна постраждала.