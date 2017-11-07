Трагедия в Харькове: ходатайство об избрании меры пресечения Дронову не поступало в суд

“На данный момент к нам не поступало ходатайство на счет Геннадия Дронова”, — сообщила Н.Бердина, отвечая на вопрос о том, известно ли ей о времени рассмотрении меры пресечения.

Так же пресс-секретарь сообщила, что назначить слушание по избранию меры пресечения возможно только после получения соответствующего ходатайства от прокуратуры.

Напомним, вчера, 6 ноября, Г.Дронову объявили о подозрении.

Как сообщал УНН, 18 октября ориентировочно в 20:45 в Харькове по улице Сумской, в результате столкновения двух внедорожников с выездом на тротуар пострадали 11 человек — погибли 5 пешеходов и 6 пешеходов с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения. Впоследствии в больнице скончалась еще одна пострадавшая.