Трагедия в Харькове: ходатайство об избрании меры пресечения Дронову не поступало в суд

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59616 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127610 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106961 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109533 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107803 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100730 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105541 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102622 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146353 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Трагедия в Харькове: ходатайство об избрании меры пресечения Дронову не поступало в суд

Трагедия в Харькове: ходатайство об избрании меры пресечения Дронову не поступало в суд

Киев  •  УНН

 • 12823 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Киевский районный суд г.Харькова по состоянию на 12:30 ходатайство об избрании меры пресечения второму участнику трагического ДТП в Харькове Геннадию Дронову не поступало. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Киевского суда в г.Харькова Наталья Бердина.

“На данный момент к нам не поступало ходатайство на счет Геннадия Дронова”, — сообщила Н.Бердина, отвечая на вопрос о том, известно ли ей о времени рассмотрении меры пресечения.

Так же пресс-секретарь сообщила, что назначить слушание по избранию меры пресечения возможно только после получения соответствующего ходатайства от прокуратуры.

Напомним, вчера, 6 ноября, Г.Дронову объявили о подозрении.

Как сообщал УНН, 18 октября ориентировочно в 20:45 в Харькове по улице Сумской, в результате столкновения двух внедорожников с выездом на тротуар пострадали 11 человек — погибли 5 пешеходов и 6 пешеходов с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения. Впоследствии в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

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