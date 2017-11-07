Трагедия в Харькове: ходатайство об избрании меры пресечения Дронову не поступало в суд
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Киевский районный суд г.Харькова по состоянию на 12:30 ходатайство об избрании меры пресечения второму участнику трагического ДТП в Харькове Геннадию Дронову не поступало. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Киевского суда в г.Харькова Наталья Бердина.
“На данный момент к нам не поступало ходатайство на счет Геннадия Дронова”, — сообщила Н.Бердина, отвечая на вопрос о том, известно ли ей о времени рассмотрении меры пресечения.
Так же пресс-секретарь сообщила, что назначить слушание по избранию меры пресечения возможно только после получения соответствующего ходатайства от прокуратуры.
Напомним, вчера, 6 ноября, Г.Дронову объявили о подозрении.
Как сообщал УНН, 18 октября ориентировочно в 20:45 в Харькове по улице Сумской, в результате столкновения двух внедорожников с выездом на тротуар пострадали 11 человек — погибли 5 пешеходов и 6 пешеходов с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения. Впоследствии в больнице скончалась еще одна пострадавшая.