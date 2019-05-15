Торік в Україні зареєстрували 1,2 тис. проваджень щодо незаконних операцій з металобрухтом

Так, у 2018 році проваджень щодо незаконних операцій з металобрухтом зареєстровано за останні 5 років найменше. При цьому, найбільше їх за 5 років зареєстровано у 2015 році – 2 452.

Загалом за п’ять років за статтею 213 КК України (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом - ред.) зареєстровано 6519 кримінальних проваджень. За чотири місяці 2019 року вже зареєстровано за цією статтею 301 кримінальне провадження.

Зазначимо, стаття 213 КК України передбачає покарання за здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), або надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому.

Зловмисникам може загрожувати від 25 тисяч до 34 тисяч грн штрафу. Якщо цей злочин вчиняє особа, раніше вже судима за цією статтею, штраф може досягати 68 тисяч грн

Нагадаємо, у Маріуполі ліквідували нелегальний пункт прийому металобрухту.