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6 марта, 19:19 • 138133 просмотра

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В прошлом году в Украине зарегистрировали 1,2 тыс. производств о незаконных операциях с металлоломом

В прошлом году в Украине зарегистрировали 1,2 тыс. производств о незаконных операциях с металлоломом

Киев  •  УНН

 • 13986 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В прошлом году в Украине зарегистрировали 1,2 тыс. уголовных производств относительно незаконных операций с металлоломом. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на информационный запрос УНН.

Так, в 2018 году производств о незаконных операциях с металлоломом зарегистрировано за последние 5 лет меньше всего. При этом, больше всего их за 5 лет зарегистрировано в 2015 году - 2452.

Всего за пять лет по статье 213 УК Украины (Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом - ред.) зарегистрировано 6519 уголовных производств. За четыре месяца 2019 года уже зарегистрировано по этой статье 301 уголовное производство.

Отметим, статья 213 УК Украины предусматривает наказание за осуществление операций с ломом цветных и черных металлов без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), или предоставление помещений и сооружений для размещения незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома, организация незаконных пунктов приема.

Злоумышленникам может грозить от 25 тысяч до 34 тысяч грн штрафа. Если это преступление совершает лицо, ранее уже судимое по этой статье, штраф может достигать 68 тысяч грн

Напомним, в Мариуполе ликвидировали нелегальный пункт приема металлолома.

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