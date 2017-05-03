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Торговця наркотиками у Чернівцях засуджено до 4,5 років ув'язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Апеляційний суд Чернівецької області залишив без змін вирок суду першої інстанції відповідно до якого 24-річного мешканця м. Чернівці засуджено до 4,5 років позбавлення волі за незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у особливо великому розмірі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Торговця наркотиками у Чернівцях засуджено до 4,5 років ув'язнення

"Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію прокуратури та залишив без змін вирок суду першої інстанції відповідно до якого 24-річного мешканця м. Чернівці засуджено до 4,5 років позбавлення волі за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України (незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у особливо великому розмірі)", - йдеться у повідомленні.

Так, вночі 20 травня 2016 року правоохоронці затримали обвинуваченого в Чернівцях з 27 поліетиленовими пакетиками амфетаміну вагою понад 450 г та 17 поліетиленовими пакетиками канабісу вагою майже 20 г, які той мав збути невстановленій слідством особі.

25 листопада 2016 року у Шевченківському районному суді м. Чернівці вину чоловіка було повністю доведено. Суд призначив йому покарання виді 4,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.
Обвинувачений та його захисник з рішення суду не погодились та оскаржили його в апеляційному порядку.

Проте в апеляційній інстанції державним обвинувачем було доведено, що вирок суду першої інстанції є законним, а призначене покарання справедливим.

Як повідомляв УНН 3 травня, в Одесі правоохоронці виявили нарколабараторію.

 

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