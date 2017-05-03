Торговец наркотиками в Черновцах приговорен к 4,5 годам заключения

"Апелляционный суд Черновицкой области поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений приговор суда первой инстанции в соответствии с которым 24-летний житель г. Черновцы приговорен к 4,5 годам лишения свободы за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах)", - говорится в сообщении.

Так, ночью 20 мая 2016 года правоохранители задержали обвиняемого в Черновцах с 27 полиэтиленовыми пакетиками амфетамина весом более 450 г и 17 полиэтиленовыми пакетиками марихуаны весом почти 20 г, которые он должен был сбыть неустановленному следствием лицу.

25 ноября 2016 года в Шевченковском районном суде г. Черновцы вина мужчины было полностью доказана. Суд назначил ему наказание виде 4,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья. Обвиняемый и его защитник по решению суда не согласились и обжаловали его в апелляционном порядке.

Однако в апелляционной инстанции государственным обвинителем было доказано, что приговор суда первой инстанции является законным, а назначенное наказание - справедливым.

Как сообщал УНН 3 мая, в Одессе правоохранители обнаружили нарколабараторию.