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ТОП-3 популярних коктейлів Італії, які можна приготувати вдома

Київ • УНН

 • 80159 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. В умовах карантину доводиться шукати альтернативу відпочинку на пляжі, в барі або кафе. А поїздки за кордон - і зовсім перспектива туманна. УНН публікує ТОП-3 найпопулярніших і найпростіших у приготуванні алкогольних коктейлів сонячної Італії. Напої по-літньому свіжі, а інгредієнти для них легко знайти майже у кожному продуктовому супермаркеті.

ТОП-3 популярних коктейлів Італії, які можна приготувати вдома

"Хуго" / Hugo

Коктейль містить у собі 5 обов'язкових інгредієнтів:

• бузини сироп 20 мл;

• сухе вино 150 мл;

• мінеральна вода з газами 100 мл;

• свіжа м'ята;

• лід;

• лимон/лайм/полуниця.

Приготувати Hugo дуже просто:

1. Келих (зазвичай беруть фужер для червоного вина) потрібно поставити охолоджуватися.

2. Холодний келих наповнюємо декількома листочками м'яти і розминаємо її ложкою.

3. Далі додаються сироп бузини, вино на вибір і холодну содову воду.

4. В останню чергу кладуть кілька кубиків льоду і розрізані полуницю/лайм/лимон.

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"Негроні" / Negroni

Це один із найвідоміших італійських коктейлів у світі - свого часу дуже популярний і серед італійців. Коктейль "Негроні" був винайдений у 1919 році графом Негроні, який попросив додати в свій "Американо" трохи джину замість содової води, як спогад про свою подорож до Лондона. Коктейль швидко здобув популярність і був названий саме в його честь.

Необхідні інгредієнти:

• джин - 30 мл;

• червоний вермут - 30 мл;

• Campari - 30 мл;

• апельсин - 30 г;

• лід в кубиках -120 г.

Рецепт коктейлю "Негроні":

1. Потрібно наповнити стакан кубиками льоду доверху.

2. Налити в келих червоний вермут і Campari.

3. Додати джин 30 мл і розмішати коктейльною ложкою.

4. Ємність потрібно прикрасити кільцем апельсина.

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"Гарібальді" / Garibaldi

Необхідні інгредієнти:

• Campari - 50 мл;

• апельсиновий сік - 150 мл;

• апельсинова цедра - 1 шт;

• лід в кубиках - 180 г.

Рецепт коктейлю "Гарібальді":

1. Наповнити хайбол кубиками льоду доверху, додати Campari.

2. Долити апельсиновий сік доверху і акуратно розмішати коктейль коктейльної ложкою.

3. Прикрасити келих апельсиновою цедрою.

Нагадаємо, як повідомлялося в УНН, в Україні випустили іспанську Sangria.

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