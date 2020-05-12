ТОП-3 популярних коктейлів Італії, які можна приготувати вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В умовах карантину доводиться шукати альтернативу відпочинку на пляжі, в барі або кафе. А поїздки за кордон - і зовсім перспектива туманна. УНН публікує ТОП-3 найпопулярніших і найпростіших у приготуванні алкогольних коктейлів сонячної Італії. Напої по-літньому свіжі, а інгредієнти для них легко знайти майже у кожному продуктовому супермаркеті.
"Хуго" / Hugo
Коктейль містить у собі 5 обов'язкових інгредієнтів:
• бузини сироп 20 мл;
• сухе вино 150 мл;
• мінеральна вода з газами 100 мл;
• свіжа м'ята;
• лід;
• лимон/лайм/полуниця.
Приготувати Hugo дуже просто:
1. Келих (зазвичай беруть фужер для червоного вина) потрібно поставити охолоджуватися.
2. Холодний келих наповнюємо декількома листочками м'яти і розминаємо її ложкою.
3. Далі додаються сироп бузини, вино на вибір і холодну содову воду.
4. В останню чергу кладуть кілька кубиків льоду і розрізані полуницю/лайм/лимон.
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"Негроні" / Negroni
Це один із найвідоміших італійських коктейлів у світі - свого часу дуже популярний і серед італійців. Коктейль "Негроні" був винайдений у 1919 році графом Негроні, який попросив додати в свій "Американо" трохи джину замість содової води, як спогад про свою подорож до Лондона. Коктейль швидко здобув популярність і був названий саме в його честь.
Необхідні інгредієнти:
• джин - 30 мл;
• червоний вермут - 30 мл;
• Campari - 30 мл;
• апельсин - 30 г;
• лід в кубиках -120 г.
Рецепт коктейлю "Негроні":
1. Потрібно наповнити стакан кубиками льоду доверху.
2. Налити в келих червоний вермут і Campari.
3. Додати джин 30 мл і розмішати коктейльною ложкою.
4. Ємність потрібно прикрасити кільцем апельсина.
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"Гарібальді" / Garibaldi
Необхідні інгредієнти:
• Campari - 50 мл;
• апельсиновий сік - 150 мл;
• апельсинова цедра - 1 шт;
• лід в кубиках - 180 г.
Рецепт коктейлю "Гарібальді":
1. Наповнити хайбол кубиками льоду доверху, додати Campari.
2. Долити апельсиновий сік доверху і акуратно розмішати коктейль коктейльної ложкою.
3. Прикрасити келих апельсиновою цедрою.
Нагадаємо, як повідомлялося в УНН, в Україні випустили іспанську Sangria.