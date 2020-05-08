Популярный аперитив Spritz теперь производится и в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинский бренд Koktebel выпустил игристый винный напиток Spritz, передает УНН со ссылкой на сайт производителя.
Спритц (Spritz) - это популярный аперитив. Во вкусе напитка присутствует характерная цитрусовая горчинка. Spritz имеет оранжевый цвет, и делается на основе белого вина с добавлением натурального сока апельсина. Имеет свежий цитрусовый аромат, яркий вкус с нотками пряных трав.
"Покорив всю Германию и Италию, теперь этот напиток производится в Украине, ничем не уступая своим европейским аналогам", - рассказал производитель.
Spritz входит в состав новой линейки летних алкогольных напитков от Koktebel. В целом, коллекция представлена тремя видами напитков: Sangria, Fragolino и Spritz. Это три самые известные напитки Испании, Италии и Германии.
В Koktebel говорят, что все напитки - это готовые коктейли в бутылке, к которым хватит добавить дольку апельсина или ягоды.
"Более того, такой готовый коктейль будет как никогда уместен для домашних посиделок в период сегодняшних временных карантинных ограничений, когда нет возможности посетить любимый бар", - подчеркивает производитель.