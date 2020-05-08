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Популярный аперитив Spritz теперь производится и в Украине

Киев • УНН

 • 18495 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинский бренд Koktebel выпустил игристый винный напиток Spritz, передает УНН со ссылкой на сайт производителя.

Популярный аперитив Spritz теперь производится и в Украине

Спритц (Spritz) - это популярный аперитив. Во вкусе напитка присутствует характерная цитрусовая горчинка. Spritz имеет оранжевый цвет, и делается на основе белого вина с добавлением натурального сока апельсина. Имеет свежий цитрусовый аромат, яркий вкус с нотками пряных трав.

"Покорив всю Германию и Италию, теперь этот напиток производится в Украине, ничем не уступая своим европейским аналогам", - рассказал производитель.

Spritz входит в состав новой линейки летних алкогольных напитков от Koktebel. В целом, коллекция представлена ​​тремя видами напитков: Sangria, Fragolino и Spritz. Это три самые известные напитки Испании, Италии и Германии.

В Koktebel говорят, что все напитки - это готовые коктейли в бутылке, к которым хватит добавить дольку апельсина или ягоды.

"Более того, такой готовый коктейль будет как никогда уместен для домашних посиделок в период сегодняшних временных карантинных ограничений, когда нет возможности посетить любимый бар", - подчеркивает производитель.

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