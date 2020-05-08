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Популярний аперитив Spritz тепер виробляється і в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Український бренд Koktebel випустив ігристий винний напій Spritz, передає УНН із посиланням на сайт виробника.

Популярний аперитив Spritz тепер виробляється і в Україні

Спрітц (Spritz) - це популярний аперитив. У смаку напою присутня характерна цитрусовая гірчинка. Spritz має помаранчевий колір, і робиться на основі білого вина з додаванням натурального соку апельсина. Має свіжий цитрусовий аромат, яскравий смак з нотками пряних трав.

"Підкоривши всю Німеччину та Італію, тепер цей напій виробляється в Україні, нічим не поступаючись своїм європейським аналогам", - розповів виробник.

Spritz входить до складу нової лінійки літніх алкогольних напоїв від Koktebel. В цілому, колекція представлена ​​трьома видами напоїв: Sangria, Fragolino і Spritz. Це три найвідоміші напої Іспанії, Італії та Німеччини.

У Koktebel кажуть, що всі напої - це готові коктейлі у пляшці, до яких вистачить додати часточку апельсина або ягоди.

"Більш того, такий готовий коктейль буде як ніколи доречний для домашніх посиденьок у період сьогоднішніх тимчасових карантинних обмежень, коли немає можливості відвідати улюблений бар", - підкреслює виробник.

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