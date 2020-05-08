В Украине выпустили испанскую Sangria
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Украинский бренд Koktebel выпустил игристый винный напиток Sangria, передает УНН со ссылкой на сайт производителя.
Как известно, Sangria (Сангрия) — это испанский трендовый напиток. А Sangria от ТМ Koktebel — это уникальный напиток необычного формата.
“Для его приготовления используются отборные европейские сорта винограда с добавлением натуральных соков цитрусовых”, — рассказали в Koktebel.
Sangria имеет яркий рубиновый цвет, насыщенный аромат красных фруктов.
“А пикантности бархатистому вкусу придает лёгкая горчинка цитрусовой корочки”, — подчеркивает производитель.
Sangria входит в состав новой линейки летних алкогольных напитков от Koktebel. В целом, коллекция представлена тремя видами напитков: Sangria, Fragolino и Spritz. Это — три самых известных напитка Испании, Италии и Германии.
В Koktebel говорят, что данные напитки — это готовые коктейли в бутылке, к которым достаточно добавить дольку апельсина или ягоды.
“Более того, такой готовый коктейль будет как никогда уместен для домашних посиделок в период сегодняшних временных карантинных ограничений, когда нет возможности посетить любимый бар”, — подчеркивает производитель.