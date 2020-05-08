В Україні випустили іспанську Sangria
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Український бренд Koktebel випустив ігристий винний напій Sangria, передає УНН з посиланням на сайт виробника.
Як відомо, Sangria (Сангрія) — це іспанський трендовий напій. А Sangria від ТМ Koktebel — це унікальний напій незвичайного формату.
“Для його приготування використовуються добірні європейські сорти винограду з додаванням натуральних соків цитрусових”, — розповіли в Koktebel.
Sangria має яскравий рубіновий колір, насичений аромат червоних фруктів.
“А пікантності оксамитовому смаку надає легка гірчинка цитрусової скоринки”, — підкреслює виробник.
Sangria входить до складу нової лінійки літніх алкогольних напоїв від Koktebel. В цілому, колекція представлена трьома видами напоїв: Sangria, Fragolino і Spritz. Це — три найвідоміших напої Іспанії, Італії та Німеччини.
У Koktebel кажуть, що дані напої — це готові коктейлі в пляшці, до яких досить додати часточку апельсина або ягоди.
“Більш того, такий готовий коктейль буде як ніколи доречний для домашніх посиденьок в період сьогоднішніх тимчасових карантинних обмежень, коли немає можливості відвідати улюблений бар”, — підкреслює виробник.