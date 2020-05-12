ТОП-3 популярных коктейлей Италии, которые можно приготовить дома
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В условиях карантина приходится искать альтернативу отдыха на пляже, в баре или кафе. А поездки за границу - и вовсе перспектива туманная. УНН публикует ТОП-3 самых популярных и простых в приготовлении алкогольных коктейлей солнечной Италии. Напитки по-летнему свежие, а ингредиенты для них легко найти почти в каждом продуктовом супермаркете.
"Хуго" / Hugo
Коктейль включает в себя 5 обязательных ингредиентов:
• бузинный сироп 20 мл;
• сухое вино 150 мл;
• минеральная вода с газами 100 мл;
• свежая мята;
• лед;
• лимон/лайм/клубника.
Приготовить Hugo очень просто:
1. Бокал (обычно берут фужер для красного вина) нужно поставить охлаждаться.
2. Холодный бокал наполняем несколькими листочками мяты и разминаем ее ложкой.
3. Далее добавляются сироп бузины, вино на выбор и холодную содовую воду.
4. В последнюю очередь кладут несколько кубиков льда и разрезанную клубнику/лайм/лимон.
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"Негрони" / Negroni
Это один из самых известных итальянских коктейлей в мире - в свое время был очень популярен и среди итальянцев. Коктейль "Негрони" был изобретен в 1919 году графом Негрони, который попросил добавить в свой "Американо" немного джина вместо содовой воды, как воспоминание о своем путешествии в Лондон. Коктейль быстро обрел популярность и был назван именно в его честь.
Необходимые ингредиенты:
• джин - 30 мл;
• красный вермут - 30 мл;
• Campari - 30 мл;
• апельсин - 30 г;
• лед в кубиках - 120 г.
Рецепт коктейля "Негрони":
1. Нужно наполнить стакан кубиками льда доверху.
2. Налить в бокал красный вермут и Campari.
3. Добавить джин 30 мл и размешать коктейльной ложкой.
4. Емкость нужно украсить кольцом апельсина.
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"Гарибальди" / Garibaldi
Необходимые ингредиенты:
• Campari - 50 мл;
• апельсиновый сок - 150 мл;
• апельсиновая цедра - 1 шт;
• лед в кубиках - 180 г.
Рецепт коктейля "Гарибальди":
1. Наполнить хайбол кубиками льда доверху, добавить Campari.
2. Долить апельсиновый сок вверх и аккуратно размешать коктейль коктейльной ложкой.
3. Украсить бокал апельсиновой цедрой.
Напомним, как сообщалось в УНН, в Украине выпустили испанскую Sangria.