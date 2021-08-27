Тома Круза обікрали: викрали машину з його багажем

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Зловмисники викрали автомобіль охоронця зірки — BMW X7 вартістю 140 тис. доларів. Злодії зламали електронний замок машини, яку було припарковано біля готелю британського міста Бірмінгем.

Згодом поліція знайшла автомобіль завдяки електронній системі стеження, але багаж актора, який був усередині, крадії забрали. Вартість зниклих речей Тома Круза оцінили у тисячі доларів.

Нагадаємо

У червні зупинили зйомки фільму "Місія нездійсненна 7", тому що у 14 людей зі знімальної групи виявили коронавірус. Здебільшого на COVID-19 захворіли особисті помічники Тома Круза.