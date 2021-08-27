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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Тома Круза обокрали: угнали машину с его багажом

Тома Круза обокрали: угнали машину с его багажом

Киев  •  УНН

 • 18525 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Голливудского актера Тома Круза обокрали в британском городе Бирмингем, в котором проходят съемки его нового фильма "Миссия невыполнима 7". Об этом сообщает The Sun, передает УНН.

Детали

Злоумышленники угнали автомобиль охранника звезды — BMW X7 стоимостью 140 тыс. долларов. Воры взломали электронный замок машины, которая была припаркована возле отеля британского города Бирмингем.

Впоследствии полиция нашла автомобиль благодаря электронной системе слежения, но багаж актера, который был внутри, воры забрали. Стоимость пропавших вещей Тома Круза оценили в тысячу долларов.

Напомним

В июне остановили съемки фильма "Миссия невыполнима 7", так как у 14 человек со съемочной группы обнаружили коронавирус. В основном на COVID-19 заболели личные помощники Тома Круза.

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