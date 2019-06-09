Токаєв перемагає на виборах в Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. За даними екзит-полу на виборах у Казахстані перемагає Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Токаєв лідирує на виборах президента Казахстану з 70,13% голосів - екзит-пол місцевого інституту "Громадська думка".
Нагадаємо, 9 червня в Казахстані пройшли позачергові президентські вибори, і вперше за роки незалежності країни в них не брав участі в якості кандидата перший президент Нурсултан Назарбаєв. На пост глави держави претендували сім кандидатів, в тому числі діючий президент Касим-Жомарт Токаєв.
Повідомляє про 500 затриманих учасників акцій протесту.