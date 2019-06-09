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Токаєв перемагає на виборах в Казахстані

Токаєв перемагає на виборах в Казахстані

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. За даними екзит-полу на виборах у Казахстані перемагає Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Токаєв лідирує на виборах президента Казахстану з 70,13% голосів - екзит-пол місцевого інституту "Громадська думка".

Нагадаємо, 9 червня в Казахстані пройшли позачергові президентські вибори, і вперше за роки незалежності країни в них не брав участі в якості кандидата перший президент Нурсултан Назарбаєв. На пост глави держави претендували сім кандидатів, в тому числі діючий президент Касим-Жомарт Токаєв.

Повідомляє про 500 затриманих учасників акцій протесту.

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