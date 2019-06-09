Токаев побеждает на выборах в Казахстане
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. По данным экзит-пола на выборах в Казахстане побеждает Касым-Жомарт Токаев, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 70,13% голосов - экзит-пол местного института "Общественное мнение".
Напомним, 9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не участвовал в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.
Сообщает о 500 задержанных участников акций протеста.