Токаев побеждает на выборах в Казахстане

Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 70,13% голосов - экзит-пол местного института "Общественное мнение".

Напомним, 9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не участвовал в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Сообщает о 500 задержанных участников акций протеста.