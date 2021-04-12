ТКГ збереться на засідання цього тижня: що розглянуть першочергово

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Цього тижня в режимі відеоконференцій зберуться чергові засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України. Перше питання порядку денного - порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби української делегації у ТКГ.

Цитата:

"Чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за наступним графіком: 13 квітня - відеоконференції Робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи. 14 квітня - відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи", - повідомили в пресслужбі.

Деталі

Порядок денний засідань виглядає наступним чином:

- питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

"Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання повного та всеосяжного режиму припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики", - заявили в українській делегації.

Що було раніше

Минулого тижня на прохання української сторони відбулось екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Довідково

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців. Після того також були повідомлення про загиблих військових на Донбасі, зокрема, і в понеділок, 12 квітня.

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