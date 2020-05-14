Титулований турецький клуб повідомив про зараження вісьмох футболістів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Гранд турецького футболу "Бешикташ" провів тестування серед гравців на коронавірус, інформує УНН з посиланням на сайт "Чорних орлів".
В результаті випробувань позитивні результати тесту COVID-19 були виявлені у восьми спортсменів.
Примітно, що у складі "чорно-білих" виступають двоє колишніх лідерів київського "Динамо" – захисника з Хорватії Домагой Віда та нідерландець Джермейн Ленс.
Додамо також, 15-кратний чемпіон країни "Бешикташ" на момент призупинення турецької Суперліги посідає 5-те місце.
Як повідомляв УНН, президент Федерації футболу Туреччини назвав дату відновлення турніру.