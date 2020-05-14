Титулований турецький клуб повідомив про зараження вісьмох футболістів на коронавірус

В результаті випробувань позитивні результати тесту COVID-19 були виявлені у восьми спортсменів.

Примітно, що у складі "чорно-білих" виступають двоє колишніх лідерів київського "Динамо" – захисника з Хорватії Домагой Віда та нідерландець Джермейн Ленс.

Додамо також, 15-кратний чемпіон країни "Бешикташ" на момент призупинення турецької Суперліги посідає 5-те місце.

Як повідомляв УНН, президент Федерації футболу Туреччини назвав дату відновлення турніру.