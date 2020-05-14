Титулованный турецкий клуб сообщил о заражении восьми футболистов коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Гранд турецкого футбола "Бешикташ" провел тестирование среди игроков на коронавирус, информирует УНН со ссылкой на сайт "Черных орлов".
В результате испытаний положительные результаты теста COVID-19 были обнаружены у восьми спортсменов.
Примечательно, что в составе "черно-белых" выступают двое бывших лидеров киевского "Динамо" - защитник из Хорватии Домагой Вида и голландец Джермейн Ленс.
Добавим также, 15-кратный чемпион страны "Бешикташ" на момент приостановления турецкой Суперлиги занимает 5-е место.
Как сообщал УНН, президент Федерации футбола Турции назвал дату восстановления турнира.