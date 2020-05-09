Президент Федерації футболу Туреччини назвав дату відновлення чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент Федерації футболу Туреччини Ніхат Оздемір оприлюднив терміни відновлення турецької футбольної Суперліги. Слова Оздеміра приводить сайт Fаnatik, передає УНН.
"Ми націлені відновити сезон за підтримки держави вже 12 червня і завершити його 26 липня. Матчі чемпіонату Туреччини будуть проходити без уболівальників", - підкреслив президент Федерації футболу Туреччини.
Також фахівець прокоментував майбутній прийом Стамбулом фіналу Ліги чемпіонів, заявивши, що місто готове до цього.
"У серпні Стамбул готується прийняти фінал Ліги чемпіонів. У обох випадках в організації нам допоможе міністерство охорони здоров'я країни", - додав функціонер.
Також додамо, після 26 зіграних турів чемпіонату Туреччини лідерами є "Трабзонспор" і "Башакшехір" – по 53 очки.