Президент Федерации футбола Турции назвал дату возобновления чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир обнародовал сроки восстановления турецкой футбольной Суперлиги. Слова Оздемира приводит сайт Fаnatik, передает УНН.
"Мы нацелены восстановить сезон при поддержке государства уже 12 июня и завершить его 26 июля. Матчи чемпионата Турции будут проходить без болельщиков", - подчеркнул президент Федерации футбола Турции.
Также специалист прокомментировал предстоящий прием Стамбулом финала Лиги чемпионов, заявив, что город готов к этому.
"В августе Стамбул готовится принять финал Лиги чемпионов. В обоих случаях в организации нам поможет министерство здравоохранения страны", - добавил функционер.
Также добавим, после 26 сыгранных туров чемпионата Турции лидерами являются "Трабзонспор" и "Башакшехир" - по 53 очка.