Тисячі корейців вийшли на марш за відставку президента
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Тисячі протестувальників у Південній Кореї у суботу вийшли на вулиці Сеула з протестом президентці Пак Кин Хє, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Масове незадоволення керівницею держави викликали підозри у її неоднозначном зв'язку з подругою Цой Сун Сіль - донькою скандально відомого лідера релігійого культу. Припускається, що Цой Сун Сіль впливала на рішення Пак Кин Хє, а також використовувала свій вплив для збагачення.
Поліція очікує, що в акції візьме участь до 170 тисяч осіб. Організатори маршу незадоволених кажуть про можливий мільйон учасників. 3 листопада правоохоронці заарештували Цой Сун Сіль та двох екс-помічників президентки за підозрою у допомозі з втручання в урядові рішення. Опозиційні партії, утім, ще не вимагали імпічменту президентки. За даними Gallup, у Кореї рейтинг Пак Кин Хє впав до рекордних п'яти відсотків.
Цой Сун Сіль регулярно консультувала президентку, місцеві ЗМІ пишуть про її значний вплив на Пак Кин Хє. Офіційних посад у владі Цой Сун Сіль не обіймала. Після арешту у справі про незаконний доступ до секретних документів Цой Сун Сіль визнала свою провину. Пак Кин Хє пообіцяла всебічну співпрацю зі слідством у справі своєї подруги.