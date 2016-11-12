Тысячи корейцев вышли на марш за отставку президента

Массовое недовольство руководительницей государства вызвали подозрения в ее неоднозначной связи с подругой Цой Сун Соль - дочерью скандально известного лидера религии культа. Предполагается, что Цой Сун Соль влияла на решение Пак Кын Хе, а также использовала свое влияние для обогащения.

Полиция ожидает, что в акции примут участие до 170 000 человек. Организаторы марша недовольных говорят о возможном миллионе участников. 3 ноября правоохранители арестовали Цой Сун Соль и двух экс-помощников президентки по подозрению в помощи по вмешательству в правительственные решения. Оппозиционные партии, впрочем, еще не требовали импичмента президентки. По данным Gallup, в Корее рейтинг Пак Кын Хе упал до рекордных пяти процентов.

Цой Сун Соль регулярно консультировала президентку, местные СМИ пишут о ее значительном влияние на Пак Кын Хе. Официальных должностей во власти Цой Сун Соль не занимала. После ареста по делу о незаконном доступе к секретным документам Цой Сун Соль признала свою вину. Пак Кын Хе пообещала всестороннее сотрудничество со следствием по делу своей подруги.